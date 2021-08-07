Австрийский канцлер Себастьян Курц отметил важность партнерства с Россией

Россия является одним из важнейших партнеров Австрии в сфере торговли. Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, выступая по видео на открытии цементного завода "Цемикс".

Канцлер Австрии отметил, что присутствие страны на российском рынке имеет для его государства особое значение. Работа в РФ австрийских предприятий, считает глава правительства Австрии, еще больше укрепляет существующие между двумя странами экономические связи, пишет телеканал "360".

Цементный завод открылся в Абзелиловском районе Башкирии. По словам Курца, группа компаний Lasselsberger играет очень важную роль не только на австрийском, но и на международном рынке. Также канцлер отметил, что надо как можно скорее преодолевать негативные последствия пандемии, выходя на докризисный уровень в экономике.