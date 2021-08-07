Силуанов предложил повысить штрафы за лесные пожары для арендаторов участков

Глава Минфина Антон Силуанов предложил наказывать крупными штрафами арендаторов лесных участков, если по их вине есть риск возникновения лесных пожаров.

Министр на совещании президента России Владимира Путина, посвященном ликвидации стихийных бедствий, предложил увеличить штрафы для арендаторов территорий леса. По его мнению, на них нужно возлагать больше ответственности и повысить штрафы.

Силуанов отметил, что речь идет о повышении штрафов за нанесение вреда лесному комплексу или за недостаточное его использование. Ожидается, что данная мера заставит арендаторов участков создавать условия для предотвращения возможности возникновения пожаров.

Глава Минфина также отметил, что необходимо выделять дополнительные средства на закупку спецтехники для тушения лесных пожаров, которая поступит в распоряжение МЧС. Ведомство уже подготовило программу в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Об этом информирует телеканал "Царьград".