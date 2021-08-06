Украинцы разгневались из-за дружбы синхронисток с россиянками

Украинские синхронистки рассказали, что дружат на Олимпиаде с российскими спортсменками. Политолог из Украины Алексей Голобуцкий считает, что это серьезный удар по стране.

Недавно Марта Федина и Анастасия Савчук во время пресс-конференции признались, что уважают всех спортсменов — в том числе и российских олимпийцев. При этом Марта сообщила, что россиянки являются ее "лучшими подружками".

Голобуцкий заявил, что спортсменки якобы нанесли удар по международным позициям Украины и аспектам, которые касаются переговоров о военной поддержке. Он думает, что заявление синхронисток может стать причиной сомнения зарубежных стран в правдивости слов Киева о конфликте с Москвой.