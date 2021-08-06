Мещанский суд Москвы приговорил фигурантов дела Baring Vostok к условному наказанию

Фигуранты уголовного дела Baring Vostok были приговорены к условному наказанию. Это решение вынес Мещанский суд Москвы.

Бизнесмен Майкл Калви из США был приговорен к пяти годам и шести месяцам условно. Его судили по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Суд посчитал надуманными аргументы фигурантов дела об отсутствии в их действиях преступления. Однако из-за возмещения денежного ущерба производство было решено приостановить.

Зимой 2019 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств у банка "Восточный". Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok совместно со своими коллегами смогли убедить акционеров передать 59,9% акции компании International Financial Technology Group вместо возращения кредита банку "Восточный".