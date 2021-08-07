Михеев объяснил, почему Германия именно сейчас надавила на Украину

Ангела Меркель скоро покинет пост федерального канцлера Германии и требование МИД ФРГ к Украине имплементировать в свое законодательство «формулу Штайнмайера» можно считать прощальным приветом того, как она представляла себе разрешение конфликта в Донбассе.

Такое мнение в разговоре с изданием «Украина.ру» высказал российский политолог и публицист Сергей Михеев, комментируя призыв германского Министерства иностранных дел к Киеву выполнить обязательства, взятые на себя в декабре 2019 года на саммите лидеров «нормандской четверки» в Париже.

Берлин настаивает на том, чтобы украинские власти перестали демонстративно саботировать выполнение решений, принятых для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, и имплементировали наконец «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины.

Как напомнил Сергей Михеев, «формула Штайнмайера» была создана именно при Ангеле Меркель, и руководство Германии считает, что это единственный путь разрешения украинской ситуации.

Кроме того, обращенное к Украине заявление МИД Германии могло быть вызвано договоренностью, которую Берлин и Вашингтон заключили по поводу «Северного потока – 2» и жалоб Киева, что это соглашение не учитывает украинских интересов.

Федеральное агентство новостей /

«На Украине все равно недовольны, все равно обиделись, все равно им это не так. И я думаю, что Германия в этом смысле напомнила, что есть такая «формула Штайнмайера», поэтому давайте ее выполняйте, давайте ее каким-то образом реализуйте, вписывайте в законы свои, Конституцию, еще куда-нибудь, и тогда будет, о чем говорить. В противном случае нечего предъявлять претензии», — подчеркнул Михеев.

В заключение же политолог отметил, что, несмотря на заявление германского внешнеполитического ведомства, вряд ли кто-то в Берлине надеется, что украинские власти сразу же кинутся выполнять свои обязательства, которыми пренебрегали долгое время.