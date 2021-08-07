Эксперт-международник: ассиметричный удар Лукашенко по ЕС оказался болезненным

Белорусский президент Александр Лукашенко творчески подошел к вопросу ответных мер на недружественные действия Литвы и создал ей серьезные проблемы с нелегальными мигрантами.

Об этом в материале для издания «Московский комсомолец» рассуждает обозреватель-международник Михаил Ростовский, по словам которого президент Белоруссии продемонстрировал умение наносить асимметричный, но болезненный удар по наиболее уязвимому месту противника.

Освещая историю вопроса, эксперт напомнил, что «маленькая, но гордая» Литва несколько лет назад вдруг осознала себя политической сверхдержавой, в обязанности которой входит оказание помощи в смене власти у своих «отсталых соседей» - России и Белоруссии.

«Проведение многочисленных эмигрантских «Форумов свободной России» и предоставление Светлане Тихановской площадки для ее деятельности в качестве «законно избранного президента Белоруссии» — это лишь самые яркие из милых политических шалостей Вильнюса», — напоминает обозреватель.

При этом Михаил Ростовский отмечает, что Москва «шалости Литвы» предпочитала в основном игнорировать. Но президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался более «горячим парнем» и решил ответить Вильнюсу, проявив в этом деле творческий подход.

«Страну, которая де-факто является моноэтнической (86,4% ее населения, согласно официальной статистике, составляют литовцы), вдруг через белорусскую границу начали захлестывать толпы нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. А Лукашенко на все вопросы и претензии отвечал и отвечает в стиле: ничего не знаю, вы же сами их к себе приглашали!», — пишет эксперт.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Литовские пограничники в попытке остановить поток мигрантов начали применять силу, и в результате один из нелегалов погиб. Однако, как напоминает обозреватель, западная пресса, которая так любит трубить о правах человека, предпочла промолчать.

Особенно Ростовский обратил внимание на «рупор прогрессивного человечества» - британскую газету «Гардиан», которая в тот день в качестве главной новости подала историю белорусской бегуньи Кристины Тимановской, но про скончавшегося на белорусско-литовской границе беженца не упомянула совсем

«Упрекнуть безукоризненно политкорректных журналистов данного СМИ в предвзятом отношении к гражданам стран третьего мира я не рискну. Значит, здесь все дело в их нежелании подыгрывать такому «плохому парню», как Александр Лукашенко, — заключает эксперт-международник. — Короче, все старо как мир: есть «свои» — хорошие парни, которые по определению не могут сотворить ничего плохого, — и «чужие» — плохие парни, чьи аргументы и утверждения заведомо являются информационным мусором».

Напомним, после того, как белорусские пограничники задержали группу нелегальных мигрантов, один из которых в последствии скончался от травм, полученных при выдворении их с литовской территории, Александр Лукашенко поручил закрыть «каждый метр границы».

По словам президента Белоруссии, в условиях, когда сопредельные страны выдворяют мигрантов, белорусы должны чувствовать себя спокойно, а для этого «ни одна нога с юга или запада» не должна ступить на белорусскую территорию.