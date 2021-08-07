Баранцу понравился ответ простых украинцев на откровения Зеленского о Крыме

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Реакция простых украинцев на опрометчивые заявления главы государства Владимира Зеленского о том, что «Крым никогда не будет российским», позволяет надеяться на то, что Украину еще можно спасти.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил военный обозреватель издания «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

После интервью украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот рассказал о связанных с Крымом воспоминаниях своего детства, сводя этот рассказ к тому, что русские якобы никогда не смогут так полюбить этот полуостров, как любят его украинцы, Виктору Баранцу, по его словам, стало интересно отследить реакцию простых людей по всему миру.

И, как выяснил обозреватель «КП», откровения Зеленского о рапанах со скрипящем на зубах песком, везде вызвал примерно одинаковую реакцию – негативную. Но особенно выступление президента не понравилось именно украинцам, и, судя по их резким комментариям, эту страну «еще можно спасти», считает Баранец.

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«Больше всего мне понравились здравомыслящие украинцы, которые в очередной раз сказали: «Мы ждем не дождемся того времени, когда вот этот вот персонаж добровольно подаст в отставку. Потому что Украина с ним все больше и больше заползает, мягко говоря, в политико-экономический тупик», — процитировал Баранец. — Самый лучший ответ, что Крым — это русская земля навеки, и он не раз мелькал в том числе и у комментаторов из Украины».

Также обозреватель отметил, что сложившаяся в стране ситуация посеяла в украинском народе семена раздора, и теперь попытка решить все накопившиеся вопросы, возможно, приведет к гражданской войне.