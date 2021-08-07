Сивков: если Украина попытается получить ядерную бомбу, она будет уничтожена

Украина, обретя независимость при развале Советского Союза, отказалась от ядерного потенциала, и если она попытается его восстановить, Запад и Россия уничтожат ее.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» с уверенностью заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Для начала военный эксперт напомнил, что в 1991 году на территории Украины оставались нацеленные на соседние европейские страны ядерные ракеты средней дальности. Эти ракеты были утилизированы по распоряжению Соединенных Штатов Америки, при этом ядерные заряды были отправлены в Россию.

При этом Константин Сивков указал на бессмысленность заявлений украинских политиков о том, что Киев напрасно отказался от ядерного оружия на заре независимости Украины, так как те ракеты в любом случае не смогли бы обеспечить украинские интересы в наши дни. Украинские власти и элиты не смогли бы обеспечить ядерным ракетам должные условия хранения и в конце концов ситуация бы дошла до того, что эти вооружения потребовалось бы в лучшем случае срочно демонтировать.

«В худшем случае Украина начала бы продавать боеголовки на сторону, подобных примеров более чем достаточно, — добавил эксперт. — Избавление от этого оружия — большая удача для всего мира и для тех же Соединенных Штатов Америки, поскольку ядерное оружие могло бы уже оказаться в руках всевозможных террористов».

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А у нынешней Украины, которая превратилась в страну третьего мира, нет никого шанса создать собственное ядерное оружие. На протяжении 30 лет независимости в стране продолжалось тотальное уничтожение промышленного комплекса, и к настоящему времени там не сохранилось ни научных школ, ни промышленности, ни ракетостроения, ни даже самолетостроения, чтобы доставить ядерную бомбу к месту удара хотя бы на самолете.

Из-за крайнего идиотизма украинских политиков украинские атомные электростанции комплектуются не подходящими к реакторам советского производства тепловыделяющими элементами Westinghouse, что грозит Европе новыми Чернобылями.

Всем на Украине управляют мошенники, воры и бандиты, которые неспособны ничего создавать, а могут лишь присваивать и продавать, пряча вырученные деньги в западных банках.

Но, несмотря даже на то, что Украине сейчас до статуса Северной Кореи, далеко, как до Луны, она все же представляет опасность и для России, и для Западной Европы, отмечает Сивков в заключение. Однако Запад не станет молча наблюдать, если на Украине при ее нынешних властях найдутся представители научного сообщества, которые задумают вернуть стране ядерный потенциал.

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«Смею вас заверить, что будут приняты все меры со стороны Запада для пресечения этого процесса, вплоть до физического уничтожения тех, кто попытается воссоздавать ядерный потенциал с привлечением соответствующих спецслужб, — подчеркнул Сивков. — Опыт Израиля и других стран, как уничтожают подобных лжеученых, которые пытаются таким авантюристам дать ядерное оружие, известен очень хорошо».

Никто не допустит появления у Киева ядерного оружия. И если украинские власти пойдут по этому пути, Западу и России придется решать этот вопрос силовыми методами. Будет проведена совместная спецоперация, которая закончится ликвидацией центров по созданию ядерного оружия и взятием под контроль украинской территории и превращением ее в протекторат, заключил военный эксперт.