Сивков: если Украина попытается получить ядерную бомбу, она будет уничтожена

Украина, обретя независимость при развале Советского Союза, отказалась от ядерного потенциала, и если она попытается его восстановить, Запад и Россия уничтожат ее.
Об этом в интервью изданию «Украина.ру» с уверенностью заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
Для начала военный эксперт напомнил, что в 1991 году на территории Украины оставались нацеленные на соседние европейские страны ядерные ракеты средней дальности. Эти ракеты были утилизированы по распоряжению Соединенных Штатов Америки, при этом ядерные заряды были отправлены в Россию.
При этом Константин Сивков указал на бессмысленность заявлений украинских политиков о том, что Киев напрасно отказался от ядерного оружия на заре независимости Украины, так как те ракеты в любом случае не смогли бы обеспечить украинские интересы в наши дни. Украинские власти и элиты не смогли бы обеспечить ядерным ракетам должные условия хранения и в конце концов ситуация бы дошла до того, что эти вооружения потребовалось бы в лучшем случае срочно демонтировать.
«В худшем случае Украина начала бы продавать боеголовки на сторону, подобных примеров более чем достаточно, — добавил эксперт. — Избавление от этого оружия — большая удача для всего мира и для тех же Соединенных Штатов Америки, поскольку ядерное оружие могло бы уже оказаться в руках всевозможных террористов».
А у нынешней Украины, которая превратилась в страну третьего мира, нет никого шанса создать собственное ядерное оружие. На протяжении 30 лет независимости в стране продолжалось тотальное уничтожение промышленного комплекса, и к настоящему времени там не сохранилось ни научных школ, ни промышленности, ни ракетостроения, ни даже самолетостроения, чтобы доставить ядерную бомбу к месту удара хотя бы на самолете.
Из-за крайнего идиотизма украинских политиков украинские атомные электростанции комплектуются не подходящими к реакторам советского производства тепловыделяющими элементами Westinghouse, что грозит Европе новыми Чернобылями.
Всем на Украине управляют мошенники, воры и бандиты, которые неспособны ничего создавать, а могут лишь присваивать и продавать, пряча вырученные деньги в западных банках.
Но, несмотря даже на то, что Украине сейчас до статуса Северной Кореи, далеко, как до Луны, она все же представляет опасность и для России, и для Западной Европы, отмечает Сивков в заключение. Однако Запад не станет молча наблюдать, если на Украине при ее нынешних властях найдутся представители научного сообщества, которые задумают вернуть стране ядерный потенциал.
«Смею вас заверить, что будут приняты все меры со стороны Запада для пресечения этого процесса, вплоть до физического уничтожения тех, кто попытается воссоздавать ядерный потенциал с привлечением соответствующих спецслужб, — подчеркнул Сивков. — Опыт Израиля и других стран, как уничтожают подобных лжеученых, которые пытаются таким авантюристам дать ядерное оружие, известен очень хорошо».
Никто не допустит появления у Киева ядерного оружия. И если украинские власти пойдут по этому пути, Западу и России придется решать этот вопрос силовыми методами. Будет проведена совместная спецоперация, которая закончится ликвидацией центров по созданию ядерного оружия и взятием под контроль украинской территории и превращением ее в протекторат, заключил военный эксперт.