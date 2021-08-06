"Я понятия не имею": Помпео снял с себя обвинения в пропаже бутылки виски

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил о некомпетентности Госдепа из-за пропажи подаренной ему японской делегацией дорогостоящей бутылки виски.

Госдепартамент разыскивает бутылку виски, которую в 2019 году подарили тогда еще госсекретарю Майку Помпео. Протокольное подразделение ведомства сообщило в ежегодном отчете, что бутылка виски за 5,8 тысячи долларов была получена от властей Японии.

"Я понятия не имею. Предполагаю, что к ней даже не притрагивались. Ко мне она не попадала", — заявил Помпео.

Согласно американскому законодательство, Помпео, занимая должность госсекретаря, не мог ее принять, как и любые другие подарки дороже 390 долларов.