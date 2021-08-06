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Матч за Суперкубок УЕФА будет судить Сергей Карасев

Матч за Суперкубок УЕФА будет судить Сергей Карасев

Российский рефери Сергей Карасев назначен главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между лондонским "Челси" и испанским "Вильярреалом".

Одним из главных критериев назначения Карасева стала хорошая оценка по итогам работы судьи на матчах чемпионата Европы по футболу, который прошел с 12 июня по 11 июля текущего года, информирует официальный сайт Европейского футбольного союза. Ассистировать арбитру будут его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным рефери предстоящей игры станет представитель Белоруссии Алексей Кульбаков.

Сергей Карасев родился 12 июня 1979 года в Москве. На протяжении долгих лет арбитр работает на матчах клубов Российской премьер-лиги, а также на играх под эгидой УЕФА. Карасев знаменит тем, что в 2015 году получил предложение от экс-рефери Ховарда Уэбба, который возглавлял судейский департамент чемпионата Саудовской Аравии по футболу, отработать два матча высшей лиги страны.