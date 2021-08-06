Убившее Майкла Джексона лекарство спасло жизнь певице МакSим

Популярную российскую певицу Марину Максимову, известную под псевдонимом МакSим, спасли с помощью препарата, который несколько лет назад убил Майкла Джексона.

Продолжительное время МакSим боролась за жизнь, артистка находилась в медикаментозной коме. Лишь недавно певица пришла в себя и успела поговорить с родственниками.

Стало известно, что медики использовали тот же препарат для лечения Максимовой, что принимал Майкл Джексон для нормализации сна. Врачи отметили, что главное при использовании лекарства правильно назначить его дозировку.

"Главное — не превысить дозу, по данным официальных источников, Джексон умер именно от передозировки", — заявил врач-невролог Виктор Косс в интервью для Kp.ru.

Известно, что скончавшийся в 2009 году Майкл Джексон на протяжении нескольких месяцев перед смертью принимал пропофол. Поп-король ушел из жизни из-за "смертельного коктейля" анестетика и транквилизаторов, которые последовательно ввел певцу его лечащий врач Конрад Мюррей.

Сообщается, что Марина Максимова уже может самостоятельно дышать. Она была тронута поддержкой поклонников, поэтому передала им свою благодарность. По словам представителя МакSим, ей необходимо время для восстановления.