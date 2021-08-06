Путин: лишение России своего флага на Олимпиаде носит политический характер

Президент России Владимир Путин заявил, что решение спортивного арбитража, который лишил российских спортсменов флага и гимна на Олимпийских играх, носит политический характер.

Олимпиада сейчас проходит в Токио, и Россия занимает пятую строчку в медальном зачете. Отечественные спортсмены завоевали на данный момент 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медалей.

Путин отметил, что решение арбитражного суда никак не отображается на качестве выступления отечественных олимпийцев. Он также подчеркнул, что спортивные организации и Международный олимпийский комитет заинтересованы в том, чтобы Россия могла претендовать на организацию крупных соревнований.