Минсельхоз России назвал долю прибыльных организаций в сельском хозяйстве

Доля прибыльных организаций в сельском хозяйстве за 2020 год составила 86%. Об этом сообщил Минсельхоз России.

Ведомство сравнило прибыль аграриев в начале 2021 года с 2020. Сельхозпродукция принесла на 76% больше выручки благодаря увеличению производства. Аналитики полагают, что в ближайшие годы перед Минсельхозом РФ есть задача постепенного наращивания применения минеральных удобрений.

Эксперты надеются на эффективность сотрудничества между промышленниками и Правительством РФ, пишет "Парламентская газета". В России действует новая система стимулирования с рядом необходимых инструментов. Благодаря этому отрасль минеральных удобрений увеличит инвестиции, под которыми подразумеваются новые рабочие места, заводы, социальная ответственность и благотворительность.