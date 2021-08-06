Успехи российских спортсменов на Олимпиаде обсудят в Медиацентре "Патриот"

Гости пресс-клуба "Петербургский уикенд" проведут шестое заседание в медиацентре "Патриот" и обсудят главные события прошедшей недели в субботу, 7 августа.

Известные журналисты Москвы и Петербурга, а также актеры, политики, спортсмены и общественные деятели обсудят успехи российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, истеричную реакцию западных СМИ на победы наших олимпийцев. Также участники Игр расскажут про опыт соревнований без зрителей, сообщает ФАН.

Участниками дискуссии станут Владимир Ларин, Михаил Артамонов, Илья Пак, Николай Яременко и Геннадий Свирь. Прямая трансляция события пройдет в официальном сообществе медиацентра в "ВКонтакте".