Баранец надеется, что украинцы дождутся нормального президента после Зеленского

Ответ народа на слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме достоин уважения. Об этом заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Украинцы ответили на речи своего президента о Крыме. Военный обозреватель уверен, что их реакция достойна восхищения.

"Больше всего мне понравились здравомыслящие украинцы", — констатировал он.

Речь идет о гражданах, которые ждут добровольной отставки президента и видят, в какой политико-экономический тупик заползает страна. Баранец надеется, что украинцы все-таки дождутся нормального главу государства после Зеленского. По мнению военного обозревателя, Украину еще можно спасти.