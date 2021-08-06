В Польше непривитым от коронавируса военным запретят носить форму

В Польше противникам вакцинации от коронавируса запретят носить военную форму. С таким заявлением выступил министр национальной обороны Мариуш Блащак в Twitter.

«Антипрививочники не могут притворяться солдатами Войска польского. Мы завершили работу над правилами, которые однозначно запретят ношение формы такого рода группами и введут санкции», — указал глава ведомства.

Antyszczepionkowi terroryści nie mogą udawać żołnierzy Wojska Polskiego. Zakończyliśmy prace nad przepisami, które jednoznacznie zakażą noszenia mundurów przez tego rodzaju grupy i wprowadzą sankcje. Stosowne rozporządzenie kierujemy do uzgodnień międzyresortowych. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 6, 2021

Блащак добавил, что соответствующее распоряжение направлено на межведомственные согласования.

Ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что около 60% польского населения имеют антитела к COVID-19.

«Из исследований следует, что в данный момент мы находимся близко к порогу иммунитета в 60%», — отметил Недзельский.

Он добавил, что руководство страны рассматривает 60% как необходимый для возникновения коллективного иммунитета в Польше минимум.