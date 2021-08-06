Употребление некачественных арбузов может вызывать развитие рака

Использование азотистых удобрений может сделать арбузы и дыни опасными для человека. В некоторых случаях такие плоды вызывают развитие рака.

Азотистые удобрения, использующиеся для ускорения роста арбузов и других бахчевых культур, могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний в организме человека. Об этом сообщает сайт 360tv.ru со ссылкой на заявление врача-диетолога Альбины Ермоленковой

"Азотистые удобрения сами по себе, может быть, и не так вредны, но когда эти вещества попадают в желудочно-кишечный тракт, то они преобразуются во вредные соединения", — объяснила она.

По словам медицинского специалиста, нитраты способны совершать подобные преобразования прямо в ягоде. Это происходит при нарушении правил хранения арбузов и дынь. Ермоленкова отметила, что данные вещества негативно влияют на уровень гемоглобина в крови, что приводит к недостатку кислорода. Особую опасность нитраты представляют для детей и для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.