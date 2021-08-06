Политолог Казаков указал на перерождение Зеленского в нового президента

Президент Украины Владимир Зеленский кардинально сменил риторику в адрес жителей Донбасса из-за превращения в абсолютно другого человека, уверен политолог Александр Казаков.

Эксперт поделился мнением на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот". Во время прямого эфира зашла речь о высказываниях Владимира Зеленского по Донбассу. В начале президентского срока политик считал уместным право на русский язык.

У политолога поинтересовались, не противоречит ли эта точка зрения с сегодняшними заявлениями главы государства. Теперь политик требует уезжать "ради своего же блага" в Россию.

По мнению Александра Казакова, между двумя точками зрения нет расхождения, ведь ими делились разные люди. Политолог увидел перерождение президента после слов о Донбассе.

"Это уже не тот Зеленский — физически только, но он уже переродился. В Донбассе в первые месяцы эйфории не было, но тот всплеск надежды после выборов Зеленского был. Зеленский последние тонкие нити обрывает для всех", — пояснил эксперт.

Ранее глава государства сделал заявление по Крыму. Россия "будет оплакивать" собственные решения по полуострову, подчеркнул Владимир Зеленский.