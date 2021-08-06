ФБР требует справедливого наказания для убивших футболиста в Англии полицейских

Звезда английской премьер-лиги, бывший игрок клуба "Астон Вилла" Далиан Аткинсон был убит двумя полицейскими в городе Телфорд. Российский ФБР просит власти расследовать это дело.

Констебли Бенджамин Монк и Мэри Элен Беттли-Смит прибыли к дому отца спортсмена. Он открыл им дверь и был настроен агрессивно. Офицеры попытались задержать футболиста. После трех попыток применить электрошокер Далиан Аткинсон рухнул на землю.

Констебль Беттли-Смит несколько раз ударила лежащего на земле мужчину дубинкой, а офицер Монк нанес Аткинсону несколько ударов ногой по голове. В результате через 90 минут Далиан Аткинсон скончался в больнице, пишет ФАН.

Суд признал констебля Монка виновным в убийстве и приговорил к восьми годам тюремного заключения. Беттли-Смит удалось избежать наказания.

Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями заинтересовались делом. Они требуют справедливого наказания для правоохранителей. Инициативная группа Фонда направила запросы премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, министру юстиции и лорду-канцлеру Роберту Бакленду, министру внутренних дел Великобритании Прити Патель с требованием предоставить разъяснения по трагическому инциденту.