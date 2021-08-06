Испанская Marca не считает уход Месси из "Барселоны" неожиданностью

Уход Лионеля Месси из "Барселоны" стал шоковой новостью не только для всего футбольного мира, но и для испанских болельщиков в частности.

Журналисты испанского издания Marca считают, что уход аргентинского форварда из "блауграны" был лишь вопросом времени. Месси, безусловно, был ключевой фигурой в построениях "Барселоны" на протяжении последних десять сезонов. Однако экс-капитану каталонского клуба уже 34 года. После того, как клуб покинули Вальдес, Пуйоль, Хави и Иньеста, Месси слишком много на себя взял. За пять последних лет у "Барселоны" сменилось три тренера. Каталонцами руководили за это время Луис Энрике, Эрнесто Вальверде и Кике Сетьен. Предыдущий сезон под началом Рональда Кумана стал одним из худших в 21 веке для "блауграны".

"Барселоне" нужно было избавиться от "мессизависимости". Лионель решал слишком многое не только на футбольном поле, но и за его пределами. Плюс аргентинец получал по старому контракту в районе 50 млн евро в год, а это слишком много, даже учитывая, что игрок согласился на двукратное уменьшения оклада. Каталонцы, пожалуй, пострадали от пандемии коронавируса больше всех в европейском футболе. У клуба накопились долги в виде почти полумиллиона евро.

История с уходом живой легенды "Барселоны" — чрезвычайно грустная, считает издание. Однако, возможно, именно это может придать положительный импульс не только клубу, но игроку. Каталонцам следует научиться играть без своей "иконы", а самому футболисту хочется выиграть, минимум, еще одну Лигу чемпионов в своей карьере. "Пари Сен-Жермен", как кажется, самый оптимальный вариант для достижения цели.