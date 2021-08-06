Bloomberg: недооценка российской экономики приведет Байдена в «ловушку Путина»

Недооценив российскую экономику, президент США Джо Байден крупно ошибся. Внешняя политика демократа по отношению к России напоминает подход экс-главы Белого дома Барака Обамы, что может загнать Вашингтон в ловушку. Такое мнение выразил журналист издания Bloomberg.

В конце июля Байден назвал «реальной проблемой» для Владимира Путина тот факт, что экономика России опирается лишь на нефтяные ресурсы и ядерное оружие. Он также подчеркнул, что разведка США работает лучше российской.

«Я встречался с Путиным, перед которым есть настоящая проблема — у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами, а больше ничего. Больше ничего. Она восьмая по размеру в мире — он знает, что находится в по-настоящему трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным», — полагает американский лидер.

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Автор статьи обратил внимание, что подобное представление о России довольно часто фигурирует в риторике американских политиков. К примеру, сенатор Джон Маккейн неоднократно называл Россию «бензоколонкой, которая только притворяется страной».

Впрочем, это мнение ошибочно. Согласно статистике Международного валютного фонда, Россия находится на 11 месте в мире по номинальному ВВП в долларах, а с учетом паритета покупательной способности — на шестом. Кроме того, по данным Росстата, доля нефти и газа в российском ВВП в 2020 году составила лишь 15,2% против 21,1% в 2018 году.

«Россия не является экспортной сверхдержавой, если отбросить нефть и газ. У нее достаточно большой внутренний рынок, чтобы поддерживать одну из крупнейших в мире и, что важно, наиболее устойчивых экономик», — говорится в статье.

Это фактически подтверждает, что никаких «реальных проблем» у Путина с экономикой страны нет, констатировали в издании. Если же заявление Байдена действительно отражает его мысли, то президент либо дезинформирован, либо «сделал неправильные выводы из полученных отчетов».

kremlin.ru / Администрация президента России

Однако его ошибка может привести к «неприятным последствиям», как это в свое время случилось с Обамой. В бытность президентом он назвал Россию «региональной державой» с экономикой, «истрепанной в клочья». Это обернулось для американского истеблишмента рядом проблем.

«Первая встреча с Путиным, ослабление давления на “Северный поток — 2” и отказ Байдена возложить вину за недавние крупные кибератаки в США непосредственно на российское правительство — все это говорит о том, что Байден окажет Путину больше уважения, чем Обама, хотя бы из предосторожности», — рассуждают в Bloomberg.

Аналитик напомнил, что Байдена не так давно раскритиковали за сделку с немецким канцлером Ангелой Меркель по «СП-2». Именно поэтому громкое высказывание по поводу российской экономики должно было как-то отвлечь внимание общественности от собственного провала.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что стремления Байдена подчеркнуть слабость России обусловлены неудачами США в международной политике, а именно в Афганистане и Ираке.