Президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко были адекватными людьми до того, как попали в кресло главы государства.

Такое мнение выразил секретарь Центрального совета партии "Справедливая Россия — За Правду" Александр Казаков в ходе пресс-конференции на тему русофобской политики Украины в медиацентре "Патриота". Однако их должность заставила принимать нечеловеческие решения, отметил он. Политолог прокомментировал предположения о том, что Зеленский, произнесший недавно речь о Крыме, был нетрезв в ходе своего выступления.

"Это результат нравственной эволюции человека, либо обстоятельства. Я уверен, что и Порошенко и Зеленский в детстве были хорошими мальчишками с представлением о том, что такое хорошо, что такое плохо", — сказал Казаков.

По его словам, пристрастие украинских президентов к допингу можно объяснить теми решениями, которые они принимают. У Зеленского, как и у Порошенко, нет ощущения собственной правоты, уточнил политолог.