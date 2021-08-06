Жириновский прокомментировал скандал с Собчак

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский эмоционально высказался в адрес телеведущей Ксении Собчак. Конфликт между знаменитостями вспыхнул несколько лет назад.

Скандал между лидером ЛДПР и журналисткой произошел на предвыборных дебатах в 2018 году. По сей день они не смогли урегулировать сложившуюся ситуацию.

"За что извиняться перед Собчак? Я с Бабуриным веду дискуссию, а она со своей трибуны силой в меня бросает стакан с водой, выплескивает в меня воду. За что?! Чтобы внимание обратили?! Она хочет, чтобы все на нее смотрели. Это больная, сумасшедшая женщина!" — высказался он в программе "Легенда" .

Несколько лет назад в ходе предвыборных дебатов кандидатов в президенты на канале "Россия-1" Жириновский нелицеприятно высказался о Собчак. Бывшая ведущая скандального проекта "Дом-2" не смогла справиться с эмоциями и облила политика водой.