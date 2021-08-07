Золотарев объяснил смену риторики Киева по поводу немецко-американской сделки

Украинские власти решили на время отказаться от критики «Северного потока – 2» и сделки, которую по газопроводу заключили Берлин и Вашингтон, чтобы не навредить запланированному на конец августа визиту президента Владимира Зеленского в США.

Такое мнение в комментарии газете «Взгляд» высказал украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев готов к запуску нового российского газопровода «Северный поток – 2», который соединяет Россию и Германию по дну Балтийского поря в обход украинской территории.

Комментируя заявление Данилова, Андрей Золотарев отметил, что Украина, очевидно, выполняет распоряжение «не путаться под ногами» у крупных геополитических игроков. А также украинские политики снизили накал гневной риторики в ожидании визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Власти Украины боятся испортить атмосферу предстоящего визита Владимира Зеленского в США, поэтому временно изменили свою риторику в отношении (российско-германского) проекта, — объяснил глава «Третьего сектора». — Как известно, окончательное решение по «Северному потоку – 2» было принято крупными геополитическими игроками – США и Германией. Украине было сказано не путаться под ногами и умерить гневную риторику. Она это и делает».

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сотрудничество с Киевом для Вашингтона важно, но американцы в первую очередь заботятся о соблюдении своих интересов, а «Украине никто ничего не должен».

Говоря о соглашении, которое заключили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байдене по «Северному потоку – 2», Климкин отметил, что с его подробностями пока знакомы немногие, но оно, возможно, содержит аспекты, которые в будущем дадут Вашингтону возможность маневрировать. А значит, заключил дипломат, украинским политологам и экспертам не следует говорить, что Байден «сдал Украину».