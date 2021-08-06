Шугалей обозначил причины усиления антироссийских настроений в Японии

Усиление антироссийских выпадов в Японии произошло из-за вмешательства США, уверен глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Жители Японии активно дискутируют по поводу принадлежности Курильских островов. Некоторые даже предлагают забрать Курилы у России силой и разрабатывать собственное ядерное оружие. В стране анонсировали протестные акции по случаю 76-летия вступления СССР в войну с Японией.

Однако за распространением подобных настроений в островном государстве стоит вовсе не Токио, передает слова Шугалея "ПолитЭксперт". Власти Японии не настроены на окончательный разрыв отношений с Россией. Сама Москва старалась поддерживать максимально добрососедские отношения со Страной восходящего солнца.

"Нагнетать обстановку выгодно, думаю, не самой Японии. Это беспредел третьих стран, прежде всего США", — уверен социолог.

Но подобные выпады не окончатся чем-то хорошим для Японии или Соединенных Штатов, подчеркнул он. В интересах Токио избегать прямой конфронтации с российской стороной из-за неравного соотношения боевой мощи. Шугалей исключил прямой военный конфликт, но и попытки угрожать России признал абсолютно бесполезными.