Путин: спорные вопросы после ЧС должны решаться в интересах граждан

Все спорные вопросы относительно восстановления имущества после стихийных бедствий должны решаться в пользу людей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на совещании о ситуации с паводками и природными пожарами в российских регионах, глава государства подчеркнул, что во время принятия решений о компенсациях власти должны исходить из интересов граждан.

Он признал, что после ЧС возникают разные ситуации, "вплоть до криминальных", решаемых в судебном порядке. После этого он обратился к коллегам и попросил их всегда исходить из того, что главное — защита людей.