Sohu: Украину не примут в НАТО и ЕС из-за «истерики» Зеленского по поводу Донбасса

Громкое высказывание президента Украины Владимира Зеленского о жителях Донбасса обернется большими проблемами для государства. Киев рискует окончательно потерять надежду на вступление в НАТО и Евросоюз. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Ранее в интервью телеканалу «Дом» Зеленский заявил, что жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны переехать в Россию. По его словам, рано или поздно регион вернется в состав Украины, поскольку без Киева там «не будет цивилизации».

«Я считаю, что, если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и считаешь, что “наше дело правое”, “нам в Россию”, “мы русские”, большая ошибка оставаться жить в Донбассе… Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», — не сомневается украинский лидер.

Аналитики выразили мнение, что подобное заявление Зеленского больше похоже на неудачную шутку, чем высказывание серьезного политика.

«Заявление Зеленского было больше похоже на шутку. Украина в настоящее время не может вернуть себе Донбасс, но это не мешает украинским лидерам делать истеричные и совершенно бессмысленные заявления», — констатировали в издании.

При этом обстановка в конфликтном регионе продолжает накаляться, обратили внимание обозреватели Sohu. На этом фоне Киеву не следует нагнетать ситуацию и предлагать местным жителям покинуть ЛДНР, убеждены эксперты.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

К тому же, продолжили аналитики, слова Зеленского могут неверно истолковать европейские партнеры, поддержка которых как никогда нужна Украине в ближайшей и долгосрочной перспективе. Киев не в состоянии самостоятельно разрешить конфликт в Донбассе и уже не раз заявлял о своем желании стать членом НАТО и ЕС.

«Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина является европейским государством и имеет аналогичные с ЕС ценности. Но судя по его последним словам о Донбассе, все это не соответствует действительности», — не сомневаются в издании.

Жесткими высказываниями по непризнанным республикам Зеленский может окончательно разочаровать Запад и лишиться их не только экономической, но и политической поддержки.