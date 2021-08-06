Путин заявил о готовности России оперативно реагировать на ЧС природного характера

Власти России в силах оперативно реагировать на последствия разгула стихии, однако сбои все равно имеют место быть.

Таким мнением поделился российский лидер Владимир Путин, выступая в пятницу на совещании по вопросам ликвидации паводков и пожаров в регионах страны.

"Мы научились достаточно оперативно реагировать (на природные ЧС. — Прим. ред.), но все-таки сбои имеют место быть, люди страдают", — заявил глава государства.

По словам Путина, сегодня необходимо обсудить то, что власти успели сделать, чтобы поддержать людей, а также определить, насколько оперативно принимаются те или иные решения. Президент напомнил, что в России уже были отработаны система административных действий и нормативная база. Однако каждый раз чрезвычайные ситуации природного характера достаточно уникальны, подытожил Владимир Путин.