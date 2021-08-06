Литовкин: ракета «Сармат» сможет обойти американскую систему ПРО

Новейшая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования «Сармат», летно-конструкторские испытания которой пройдут ближайшей осенью, сделает бесполезными все существующие американские системы противоракетной обороны, так как сможет их обойти.

Об этом в интервью информагентству «Народные Новости» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин, говоря о потенциале и преимуществах новых российских МБР.

Как рассказал эксперт, проектированием МБР «Сармат» занимается конструкторское бюро Макеева, которое находится на Урале в городе Миасс и работает в кооперации с другими российскими КБ. А за изготовление самой большой ракеты в мире, вес которой достигает 200 тонн, отвечает Красноярский машиностроительный завод.

«Данная МБР придет на замену другой большой ракете, которую на Западе называют "Сатана", а мы — "Воевода". Дело в том, что у ракет "Воевода" заканчивается срок гарантийного боевого дежурства, им нужна замена. Поэтому и создается "Сармат"», — объяснил обозреватель ТАСС.

При этом он добавил, что Россия сэкономит большие средства, одновременно повысив эффективность своей системы стратегического ракетного сдерживания, так как для новых межконтинентальных баллистических ракет не нужно будет строить новые шахты. Ракеты «Сармат» встанут на место «Воевод» и будут размещены в тех же шахтах. Однако дальность действия новых ракет будет значительно больше.

Pr Scr youtube.com / Минобороны России

«Если дальность полета ракеты "Воевода" составляла примерно 11–12 тысяч километров, то "Сармат" сможет достигать расстояние до 15–16 тысяч километров, — сообщил Литовкин. — То есть, фактически новая МБР может через Южный полюс долететь до территории США, обойдя при этом все существующие американские системы противоракетной обороны».

И никакие из существующих систем противоракетной обороны не смогут остановить «Сармат», потому, что эта ракета может нести до 15 боеголовок мощностью от 150 до 750 килотонн. И каждая из этих боеголовок будет лететь по индивидуальному заданию, маневрируя и совершая «немыслимые кульбиты».

«Поэтому никакой радар и системы противоракетной обороны не будут в состоянии уничтожить. Сама же ракета будет иметь разветвляющиеся главные части и индивидуальное наведение», — подчеркнул военный эксперт.

Prt Scr youtube.com / РИА Новости

Кроме того, добавил Виктор Литовкин в заключение, на МБР «Сармат» может быть установлен гиперзвуковой блок от новейшего ракетного комплекса «Авангард», развивающий скорость до 27 Махов. И в этом случае никакая система ПРО просто не сможет перехватить российскую ракету.