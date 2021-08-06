Минздрав России назвал срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусу

Минздрав считает, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России сформируется в течение нескольких месяцев.

Вакцинируется за этот период порядка 80–90% населения страны. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но хочу сказать, что это зависит и от нас с вами", — заявил чиновник.

По мнению Фисенко, формирование коллективного иммунитета — это одна из главных задач, стоящих перед страной. Он напомнил, что сегодня основными пациентами стационаров являются невакцинированные россияне.