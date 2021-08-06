Лидер партии "Родина" Журавлев встретился с главой Чувашской Республики

Депутат Госдумы, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев и глава Чувашии Олег Николаев обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, в том числе затронули вопросы туризма.

Встреча прошла во время рабочего визита в Приволжский федеральный округ. Таким образом, Журавлев продолжает поездки в рамках маршрута партийного проекта "100 городов". В июле 2021 года кабмин республики принял "Концепцию развития туризма" до 2030 года. Данный вопрос парламентарий уже обсуждал в центре "Мой Бизнес", куда направился после встречи с главой Чувашии.

План развития туризма в регионе, по его словам, довольно конкретный и понятный. Подобные инициативы, отметил лидер партии, необходимо обсуждать и развивать во всех российских регионах. Проблемы наблюдаются повсеместно, подчеркнул депутат, в том числе на Байкале.

Кроме того, Журавлев оценил работу сельскохозяйственных предприятий на территории Янтиковского района Чувашии. Именно здесь выполняются все этапы производства: от переработки молока до заготовки кормов.