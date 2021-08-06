Минюст включил ФБК в список запрещенных организаций

Министерство юстиции РФ внесло в список запрещенных организаций ФБК1, ФЗПГ1 и штабы Навального3.

Согласно новому перечню, так называемый "Фонд борьбы с коррупцией" и ФЗПГ (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистские организации, запрещенные в России) стали номерами 86-88 среди запрещенных в РФ. Тот же номер присвоен штабам Навального (являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны).

Во время судебного процесса признанные экстремистскими организации устраивали акции, приводившие к массовым беспорядкам, сообщал сайт 360tv.ru. Организации также вовлекали несовершеннолетних к незаконным мероприятиям.

Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в законную силу 4 августа. Постановление было утверждено после вердикта апелляционного суда. Прокуратура привела достаточно доказательств того, что сотрудники ФБК дестабилизировали общественно-политическую обстановку и вели незаконную деятельность на территории Российской Федерации.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

3 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны