Понасенков призвал арестовать депутата Козловскую, спевшую гимн России

За четыре века своей истории Томск породил немало музыкальных гениев — от гитарного виртуоза Алексея Зимакова, прославившегося за рубежом даже больше, чем в России, до оперной дивы Екатерины Иофель, которая давала мастер-классы в Амстердаме для мировых звезд эстрады.

Однако 6 августа стройный хор томских «асов» от мира музыки поутих: на трибуну местной областной думы поднялась спикер Оксана Козловская. Свои вокальные данные, а заодно и любовь к Родине, она решила продемонстрировать через вольную трактовку произведения композитора Александра Александрова и драматурга Сергея Михалкова. В стенах томского парламента зазвучал гимн Российской федерации.

Чтобы не сбиться, депутат воспользовалась заготовленным листочком с текстом, но уже на «могучей воле» патриотический запал госпожи Козловской иссяк. «Братские народы» в исполнении спикера облдумы превратились в «предками данные», а место «мудрости народной» заняло «отечество свободное».

Впрочем, после публикации видео в анонимных Telegram-каналах недоброжелателям Оксаны Козловской пришлось поумерить пыл. Начальник пресс-службы томской областной думы Дмитрий Сергеев опроверг слухи о сомнительных вокальных данных парламентария и намекнул, что на деле Козловская исполнила гимн в разы лучше, чем это отражено на видео.

«Ничего из того, что я увидел в Telegram-каналах, я не готов подтвердить никаким образом, присутствуя там лично. Откуда это взялось в «тележках», очевидно, вопрос к самим «тележкам», к их источникам. По поводу этого видео ничего сказать не могу», — заверил Сергеев.

duma.tomsk.ru / Законодательная Дума Томской области

С экспертной оценкой творчества Оксаны Козловской выступил драматический тенор и знаменитый ученый Евгений Понасенков. Историк не сразу подобрал слова, чтобы по достоинству оценить старания томского депутата.

«Я могу вам сразу сказать, что думаю по поводу этого исполнения гимна, но я не уверен, что вы сможете это опубликовать. Я думаю, что любая мышка-норушка, худая, тощая и недокормленная, спела бы гораздо лучше. <…> Здесь дело совершенно не в вокале. Она может не уметь петь, дело в ее невероятной наглости, в бесстыдстве, в бездарности. Даже положив перед собой листок, не смогла правильно воспроизвести текст гимна. Там [в облдуме] вообще никто не смог нормально спеть. Я считаю, что за такое публичное унижение и оскорбление гимна государства хорошо бы посадить в тюрьму», — уверен Понасенков.

Ученый обратил внимание, что не может назвать российский гимн идеальным музыкальным произведением и относится к творчеству Михалкова весьма критично. Однако подобное публичное «музыкальное унижение», прозвучавшее в пятницу в стенах томской областной думы, абсолютно недопустимо.

«Это итоги квасного псевдопатриотизма, когда людям вдалбливают форму без содержания. Гимн сегодняшней России должен исполнять профессиональный артист, конкретно могу назвать Любовь Казарновскую – оперную певицу и мою подругу, которая сейчас в той вокальной форме, когда этим надо заниматься», — подытожил историк и режиссер.

instagram.com / @evgenii_ponasenkov

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