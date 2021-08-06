ВСУ более 20 раз за неделю обстреляли территорию Донбасса

Бойцы ВСУ в течение недели 25 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Наблюдатели за семь дней зафиксировали 25 нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины. Подразделения ВСУ вели огонь из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, автоматических пушек БМП-2, различных гранатометов и стрелкового вооружения. Под удар попали 11 населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики.

В НМ ДНР ранее заявили о 34 нарушениях режима перемирия со стороны украинских сил за прошлую неделю. С 27 июля 2020 года в силу вступили дополнительные меры по прекращению огня. Были запрещены штурмовые и диверсионные операции, применение авиации и крупнокалиберной артиллерии, а также размещение бронетехники возле жилых зданий.