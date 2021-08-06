Baijiahao: Лавров одной фразой отверг абсурдные обвинения США и спас репутацию Китая

Глава МИД РФ Сергей Лавров одной фразой смог опровергнуть многочисленные обвинения в сторону Китая по поводу коронавируса и тем самым поставить на место американских дипломатов. Об этом заявили эксперты китайского издания Baijiahao.

Аналитики обратили внимание, что США вновь обвинили Пекин в утечке COVID-19 из лаборатории в Ухани, где произошла первая вспышка вируса. На этот раз источники телеканала CNN утверждают, что спецслужбы получили доступ к сведениям о вирусах, которыми занимался научный центр.

Якобы речь идет о данных генетических исследований. Впрочем, точной информации, откуда у американских военных появились подобные файлы, нет.

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На этом фоне большую поддержку Китаю выразил российский МИД и лично Сергей Лавров, указали в Baijiahao. Глава ведомства подчеркнул, что в РФ не разделяют попыток Вашингтона предъявить Пекину претензии из-за пандемии.

«В Европе также звучат обвинения (это было во Франции и в Германии) в адрес КНР. Заявляется о том, что якобы европейские страны хотят потребовать десятки, а то и сотни миллиардов долларов США с Китая в качестве компенсации за несвоевременное информирование мирового сообщества», — заявил в апреле 2020 года дипломат.

По мнению Лаврова, куда важнее остановить дальнейшее распространение коронавируса и только потом разбираться в причинах его возникновения.

«Сергей Лавров является весьма харизматичным российским политиком, он обладает располагающей к себе внешностью и большим опытом в дипломатии. Он седовласый и носит очки. С первого взгляда сложно поверить, что его присутствие на международных переговорах наводит ужас на американских дипломатов», — рассуждают обозреватели из Китая.

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При всем при этом глава МИД РФ делает очень меткие высказывания насчет главных мировых событий, добавили эксперты.

«Лавров не переносит абсурдного поведения западных стран. Недавно он вступился за Китай и поставил на место американскую сторону», — восхитились китайцы.

Заявление Лаврова насчет лабораторного происхождения коронавируса стало «холодным душем» для западных стран, которые неоднократно пытались переложить всю ответственность на своего главного политического конкурента.

«Российский министр не только делает все возможное для отстаивания интересов своей страны, но и тем же рвением выступает за сохранение мира и стабильности на нашей планете. <…> Слова Лаврова о Китае сильно помогли нашему государству отстоять свою репутацию в международном сообществе», — подытожили аналитики.

Ранее Лавров заявил, что пандемия ускорила «перераспределение сил на мировой арене», что устраивает далеко не все. В беседе с «КП» он пояснил, что исторический Запад «не желая признавать новую реальность, стремится всеми силами — а зачастую и грубыми способами — удержать свое лидерство в мировых делах».