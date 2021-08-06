Четыре человека погибли в массовом ДТП под Ростовом

Массовое ДТП с девятью автомобилями произошло в Аксайском районе Ростовской области. Один человек пострадал, четыре погибли.

Среди участников аварии были два грузовых и семь легковых видов транспорта. Четыре человека, в том числе два ребенка, скончались на месте происшествия. Один гражданин получил серьезные травмы, пишет ФАН.

Спасатели продолжают работать на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД занимаются регулировкой транспортного движения.

Ранее массовая авария произошла на трассе М-4 "Дон" в районе хутора Пролетарка Ростовской области, сообщал сайт 360tv.ru. Есть пострадавшие.