Путин распорядился следить за доходами малообеспеченных граждан

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров организовать мониторинг, а при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным гражданам страны.

Таким образом, удастся не допустить снижения уровня доходов, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Обращение адресовано Правительству РФ по итогам заседания президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Доклад по этому вопросу глава государства должен получить до 1 ноября 2021 года. Последующие отчеты по итогам мониторинга — раз в шесть месяцев. Президент также распорядился обеспечить изменение целевых показателей проекта Единого плана по достижению национальных целей развития, предусмотрев корректировку показателей бедности.