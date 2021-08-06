Суд в Петербурге продлил арест блогеру Хованскому на месяц

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении ареста блогера Юрия Хованского. Молодой человек пробудет за решеткой до 8 сентября 2021 года.

Правоохранители объяснили такое решение суда тем, что Хованский обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях. Поскольку сбор доказательств его вины еще не завершен, это может быть опасно для уголовного процесса, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В отношении блогера было возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Защита Юрия Хованского просила назначить ее подопечному меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее блогер Юрий Хованский рассказал о том, как проводит время в СИЗО. Молодой человек сообщил, что читает книги и занимается физическими упражнениями.