Историк Бредихин: организация выборов в Госдуму заслуживает высочайшей похвалы

Кандидат исторических наук Антон Бредихин высоко оценил организацию выборов в Госдуму и отметил, что такого высокого уровня оснащения видеонаблюдением нет во многих странах.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что видеоконтроль охватит 96% избирательных участков, которые потенциально могут посетить 98% избирателей. Бредихин отметил, что сложная работа, проведенная ЦИК, заслуживает похвалы.

"Это и есть показатель максимальной демократичности и открытости выборного процесса, подстраховка от возможных фальсификаций. Эти выборы станут настоящими выборами XXI века. Ведь, кроме видеооснащения, подключена система электронного голосования", — заявил эксперт.

Бредихин, который сам является членом УИК в Москве и кандидатом в муниципальные депутаты в Ростовской области, доволен тем, что жители обоих регионов смогут проголосовать удаленно, пишет Федеральное агентство новостей.

В этом году единое голосование будет проходить с 17 по 19 сентября. Госдума будет избрана на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов избираются по спискам от партий, еще столько же — по одномандатным округам.