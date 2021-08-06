Глава Роспотребнадзора опровергла обязательное ношение масок на улице

Носить защитные маски на улице не обязательно, если только речь не идет о массовом мероприятии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом она сказала в интервью телеканалу "Россия-24". Однако Попова уточнила, что требование об использовании защитных масок в помещении остается. И оно будет актуально "в преимущественной части стран на планете".

"Россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски, <...> если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет", — прокомментировала глава Роспотребнадзора требования по использованию защитных средств.

Попова ранее заявляла, что в стране научились справляться с ростом заболеваемости коронавирусом. При своевременном принятии мер подъем длится не более четырех недель.