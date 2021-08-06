Партия "Родина" отметила объективность ЦИК в преддверии голосования

Члены партии "Родина" напомнили о грязной игре, которую продолжает вести "питерская бюрократия" в преддверии выборов.

Таким сообщением "Родина" поделилась у себя в Telegram-канале. В частности, представители политической силы напомнили, что некоторые партии в Северной столице используют членов территориальных комиссий для того, чтобы собирать подписи, а это является прямым уголовным преступлением.

"При этом власти Санкт-Петербурга намеренно дискредитируют избирательную кампанию, стремясь превратить грядущие выборы в нелегитимный "цирк уродов"", — говорится в сообщении Алексея Журавлева.

Что касается партии "Родина", то с 2012 года к ее работе нет никаких нареканий как с точки зрения российского закона, так и в плане защиты интересов избирателей, отметил Журавлев. Он также поблагодарил ЦИК РФ за объективное сотрудничество в вопросах защиты демократических свобод. Депутат напомнил, что вопрос о сборе подписей сегодня стоит на личном контроле главы комиссии Эллы Памфиловой.