Связисты ВВО защитили антенны от "террористов" под Хабаровском

Связисты Восточного военного округа провели антитеррористические учения под Хабаровском, сообщили в пресс-службе ВВО.

Подразделения во время тренировок в Хабаровском крае отразили атаку условных террористов. Согласно легенде учений, "боевики" напали на колонну военнослужащих во время ее перемещения вблизи лесополосы. Ключевой задачей бойцов было максимально быстрая ликвидация "угрозы" и продолжение движения по обозначенному участку.

Группа противников вела огонь с закрытых позиций. Условный неприятель был специально одет в армейскую форму с целью запутать связистов. Целью "террористов" был захват антенных модулей и радиорелейных станций. Однако военнослужащим удалось сдержать атаку под дымовой завесой и перейти в контрнаступление, пишет "Звезда".