Главу информцентра Правительства Афганистана убили в Кабуле у посольства РФ

Главу информационного центра Правительства Афганистана Давакхана Минапала убили в Кабуле недалеко от российского посольства.

Ранее убитый занимал пост заместителя пресс-секретаря афганского президента. Преступление было совершено напротив посольства России в афганской столице, сообщает телеканал 1TV.

Ответственность за убийство Давакхана Минапала взяли на себя боевики движения "Талибан"1 (запрещено в России как террористическое). Подробности инцидента выясняются.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации