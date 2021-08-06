Парламент Молдавии одобрил программу и состав правительства Гаврилицы

Состав и программа правительства Молдавии, предложенные премьер-министром Натальей Гаврилицей, получили одобрение парламента.

Об итогах голосования сообщил спикер законодательного органа Игорь Гросу. Поддержку правительства Натальи Гаврилицы обеспечила правящая партия "Действие и солидарность". Оппозиция в полном составе отказала союзнице президента Майи Санду в поддержке. Итоговое соотношение голосов составило 61 за и 38 против. Два законодателя воздержались.

Президент Майя Санду намеренно спровоцировала роспуск парламента и перевыборы, чтобы новое правительство было сформировано только при лояльном ей парламенте. После избрания президент Молдавии открыто потребовала отставки правительства и призывала граждан участвовать в акциях протеста.