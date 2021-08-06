В Керчи избрали временно исполняющего обязанности главы администрации

Должность временно исполняющего обязанности главы Керчи занял Святослав Брусаков. Такое решение приняли депутаты городского совета 6 августа.
По словам Брусакова, сейчас уже "есть понимание вектора начала работ". Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Крым 24".
"Будут и кадровые перестановки, а также вектор исполнения поручений", — сказал он.
Кроме того, ранее в ходе заседания Керченского городского совета второго созыва назначили дату проведения конкурса на замещение должности главы администрации. Мероприятие пройдет 24 сентября.