Депутат Онищенко поддержал решение Беглова продлить коронавирусные выплаты медикам

Решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о продлении коронавирусных выплат медикам поддержал депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

Глава города ранее подписал постановление о продлении до конца сентября выплат коронавирусных надбавок врачам Северной столицы. По словам Онищенко, сейчас как никогда важно материально поощрять тех, кто работает "на переднем крае противодействия пандемии".

"Необходимость продления выплат надбавок медикам определяется реальной ситуацией с коронавирусом в Петербурге. Так что решение очень правильное, такие действия петербургских властей нужно всячески приветствовать", — объяснил парламентарий в беседе с Федеральным агентством новостей.

Даже в том случае, если уровень заболевших снизился и уже "виден свет в конце тоннеля", нужно продолжать стимулировать медиков как морально, так и материально. Онищенко особо выделил тот факт, что в Петербурге коронавирусные надбавки распространяются не только на работников "красных зон", но и на всех медиков, контактирующих с больными коронавирусом.