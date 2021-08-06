Петербургский предприниматель Евгений Пригожин развеял мифы о предвыборной агитации на плакате фильма "Шугалей-3" и рассказал о подвиге российского социолога Максима Шугалея.

Издание "Деловой Петербург" опубликовало материал о предвыборной агитации в Санкт-Петербурге, где, кроме прочего, обсуждался постер к третьей части блокбастера. В связи с этим известный предприниматель решил высказать свое мнение о статье. Он отметил, что пробывшего два года в плену Максима Шугалея нужно считать настоящим героем.

"Господа, как вы знаете, герой нашего времени Максим Шугалей два года пробыл в плену у ИГИЛ1 (террористическая организация запрещена в РФ. — Прим. ред.). Его ежедневно пытали и сутками держали, как зверя в волчьей яме. 10 декабря 2020 года террористы были вынуждены выпустить Шугалея под чудовищным давлением мировой общественности. Огромную роль в этом сыграли фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2", рассказывающие правду о том, как он, несмотря ни на что, борется с мировым злом", — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин отметил, что Максим Шугалей победил террористов, а люди, которые помогали его освободить, с успехом выполнили свой гражданский долг. По словам предпринимателя, материал "Делового Петербурга" мог написать студент, который решил таким образом хайпануть.

"Вероятнее всего, статью в "Деловом Петербурге" писал студент. В связи с чем дам совет начинающим журналистам: хотите хайпануть — обращайте внимание на дату выхода материалов. Кинокомпания, снимавшая фильмы, получила оплату в полном размере, но постеснялась брать себе прибыль, и на сэкономленные деньги приняла решение снять третью часть истории еще до освобождения Максима Шугалея", — подчеркнул бизнесмен.

Плакат с изображением Смольного собора не был предвыборной агитацией и появился в октябре прошлого года, задолго до начала политической кампании. Пригожин добавил, что авторы блокбастера верили: захваченный в плен Шугалей вернется на родину.

"Создатели фильма верили, что Шугалей вернется и сядет на скамейку напротив Смольного собора, символа Петербурга и христианства в одном лице. Того, что сейчас выглядит как пророчество, год назад никто не знал. Никто не знал, что бывший пленник соберется в Заксобрание. Максим Шугалей — герой, честнейший человек и бескорыстный патриот России", — подытожил петербургский предприниматель.

В октябре прошлого года версию постера третьей части "Шугалея" в своем Telegram-канале представил журналист Александр Малькевич. Уже тогда на афише главный герой сидел на фоне Смольного.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации