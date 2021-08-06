«Обыкновенный фашизм»: как в России торжествует дискриминация людей-инвалидов

Недавние опросы показывают, что общаться с людьми, имеющими инвалидность, готовы 87% россиян, 78% респондентов согласны работать с ними в одном трудовом коллективе, а водить детей в одну школу — 70% опрошенных.

Однако, как показывает практика, в реальной жизни все обстоит не столь радужно. В последнее время случаев не только прямого нарушения закона о доступной среде для инвалидов, но и откровенной дискриминации людей с физическими особенностями становится все больше.

Невские Новости /

Выходи, не повезу

В начале августа в Петербурге водитель маршрутного такси без объяснения причин отказался везти 22-летнего программиста Ивана Бакаидова, страдающего церебральным параличом. Как рассказал молодой человек во «ВКонтакте», подобная ситуация произошла с ним впервые. Хотя он не раз без проблем ездил в общественном транспорте и обычно с него даже не требуют денег за проезд.

Однако не в этот раз. По словам Ивана, маршрутка остановилась, проехав 500 метров.

«Водитель открывает дверь, встает, говорит: “Выходи”. Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить. На улицу я не хочу, там ливень, я спешу, мне еще в магазин и ужин готовить», — посетовал молодой программист.

wikipedia.org / Alexey Kostromin / CC BY-SA 4.0

К счастью, в маршрутке нашлись неравнодушные попутчики. За Бакаидова вступился, по его описанию, «огромный бритый мужик с бородой в наколках», обратившийся к водителю: «Ну че ты к инвалиду пристал? Едь давай». На что ответ был получен отрицательный.

«Нет, шайтан не повезу, он не знает, куда едет, нет, мне не надо», — процитировал Бакаидов строптивого шофера.

Однако многозначительное движение (какое — не уточняется) заступника Бакаидова заставило мужчину изменить свое решение — маршрутка поехала дальше, и программист добрался до своего дома. Вспоминая этот случай, Бакаидов не сомневается, что причиной такой реакции стала именно его инвалидность.

Представители перевозчика - «ПитерАвто» — связались с молодым человеком и сообщили, что водитель уже уволен. На следующей неделе Бакаидов планирует встретиться с директором компании «для личных извинений и обсуждения сотрудничества».

vk.com / Иван Бакаидов

Районная прокуратура Петербурга начала проверку по несоблюдению автобусным перевозчиком социальных прав людей с инвалидностью.

В городском комитете по транспорту назвали поведение водителя недопустимым и принесли извинения Ивану Бакаидову. Как рассказал глава комитета Кирилл Поляков, провинившегося ждут меры дисциплинарного воздействия.

Вы идите, а он — в машине

На всю страну прогремел другой случай: в аквапарк города Волжский не пустили семью с ребенком-инвалидом. Как рассказала в Instagram мать мальчика, сотрудники заявили, что ее сыну якобы «нельзя находиться со здоровыми детьми».

У 14-летнего Дамира диагноз - аутизм, он общается жестами. Ребенок «немного попрыгал, помычал и успокоился» — это нормальное поведение для детей с особенностями развития, которые находятся в закрытом шумном пространстве, констатировала женщина.

pixabay.com / mrkt

Однако охранник отказался пускать семью в развлекательный комплекс из-за «агрессивности» их ребенка, а представитель администрации предложил выйти на улицу, но своего решения не объяснил.

«Предложили проехать в какое-нибудь другое заведение, где есть маленькие бассейны, где мало народа, мало мамочек, которые будут возмущаться», — поделилась женщина.

После произошедшего прокуратура Волгоградской области и СК РФ начали проверку. Как позднее сообщила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, конфликт исчерпан: перед родителями извинились, а ребенка пустили в аквапарк.

Недоступная доступность

Тем не менее сегодня в России еще сотни случаев ждут своего логического завершения. К примеру, 5 мая в Волгограде 17-летнего подростка с ДЦП отказались пускать в автобус. Кондуктор проигнорировала обычную просьбу его матери выставить пандус, который необходим для погрузки инвалидного кресла.

pixabay.com / BeatriceBB

«Мы неоднократно ездили на автобусах и знаем, что это делает водитель. “Ты что, такая умная?”, — сказала мне кондуктор. Завязалась словесная перепалка. Она сказала, что мы должны ходить с еще одним сопровождающим, который и должен выставлять пандусы. Вышла из автобуса, начала на меня орать, оскорблять и посылать со словами: “Понарожают таких”», — рассказала мать подростка изданию «Блокнот Волгоград».

После случившегося женщина обратилась на горячую линию Волгоградского автобусного парка, диспетчер на другом конце провода назвала ситуацию ужасной и приняла жалобу.

Правда, рассмотреть инцидент пообещали лишь после майских выходных и посоветовали волгоградке периодически звонить и узнавать о ходе дела. Восторжествовала ли справедливость на этот раз, остается только догадываться.

Столь же безрезультатными остались просьбы 22-летней воспитанницы детдома из Дзержинска. Девушка с диагнозом ДЦП прикована к инвалидному креслу. В конце июня ей выдали квартиру на пятом этаже в доме без пандуса и лифта, в которую она теперь не может самостоятельно подняться.

Общественное движение «Красивый Петербург» /

Обмен или продажу с доплатой жилплощади девушке не разрешили. В ответ на запрос Министерство социальной политики Нижегородской области заявило, что квартира отвечает всем требованиям.

«Они пугают наших детей»

В конце июля жительница одного из домов Красносельского района в Петербурге возмутилась тем, что дети с особенностями развития играют на той же площадке, что и ее дочка. Наталья Липская попыталась выгнать их, заявив, что у инвалидов якобы должны быть особенные площадки с «карантином».

«У вас свои должны быть карантины, всякие хрени. У нас здесь почему дети гуляют непонятно какие? Уходите, больные дети пугают наших детей. У нас еще этого не было в доме», — была категорична супруга бизнесмена.

В тот же день Следственный комитет РФ организовал проверку. В сообщении ведомства уточнялось, что петербурженка высказывалась в адрес детей-инвалидов в грубой форме.

Позднее муж Натальи пояснил, что у супруги просто произошел нервный срыв — мол, она «подобрала не те слова» и сожалеет о случившемся. Сама же Липская заявила, что оскорблений в адрес детей-аутистов с ее стороны не было.

Мнение депутатов

Сегодня права и социальные гарантии людей с ограниченными возможностями закреплены федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ». При этом в марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал законопроект о штрафах за дискриминацию граждан с инвалидностью и пожилых людей при оказании им услуг.

Речь идет об отказах предоставлять социально уязвимым слоям населения различные товары и услуги или доступ к ним по состоянию здоровья, ограничению жизнедеятельности или возрасту. За нарушение закона должностным лицам грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам — от 300 до 500 тысяч рублей.

pixabay.com / JetraTull

Как тогда говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин, общественное осуждение не всегда может повлиять на тех, кто позволяет себе несправедливо относиться к людям. Поэтому денежное наказание будет более эффективным инструментом.

Такого же мнения придерживается и председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. По ее словам, действующей законодательной базы в отношении людей с инвалидностью «достаточно».

«Когда происходят такие вопиющие случаи, есть надзорные органы, которые контролируют исполнение закона. Россияне в курсе, что [дискриминация инвалидов] это нарушение существующих норм и правил, основных прав любого гражданина вне зависимости от того, есть ли у него физический недуг или нет. Поэтому принципиально важно, что виновный понесет ответственность», — отметила Святенко в беседе с «ПС».

В свою очередь зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина полагает, что никакие федеральные программы или указы не помогут полностью искоренить проблему. При этом сегодня в России насчитывается порядка 12 млн инвалидов, среди которых — около 680 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, и их число постоянно растет.

Фото из личного архива Оксаны Пушкиной /

«Отчего это происходит — предмет серьезного и глубоко исследования. А нам всем надо учиться жить в новой реальности. Но пока мы, образно говоря, не поменяем свои мозги, ничего не изменится», — констатировала Пушкина, отвечая на вопрос «ПС».

Собеседница издания добавила, что маленькие дети едва ли различают, кто из них с особенностями развития, а кто — нет. Однако чем старше они становятся, тем «разборчивее относятся к выбору круга общения».

«Необходимы специальные образовательные программы, которые бы с раннего детства объединяли нас всех — особенных и самых обычных. Сегодня мировой общественный тренд — это разнообразие и вовлеченность (diversity and inclusion). Только команды с разнообразным составом (равное количество женщин и мужчин, людей с ОВЗ, в том числе) внедряют больше инноваций, лучше понимают потребности клиентов и быстрее достигают финансовых целей», — рассуждает депутат.

Фото из личного архива Оксаны Пушкиной /

Пушкина посетовала, что в России до сих пор спорят, «кто первого сорта, а кто второго», тогда как в остальном мире «уже давно живут дружно друг с другом».

«А мы все выясняем, кто даже не имеет права с нами-великими в одной маршрутке ехать. Меня поразила своей жестокостью недавняя история, произошедшая с моим знакомым Иваном Бакаидовым, топовым программистом. Люди, оставайтесь людьми. И помните, что все мы, рано или поздно, станем людьми с ограниченными возможностями здоровья. Такова жизнь», — подытожила Пушкина.

Будут ли депутаты продолжать работать в этом направлении, покажет время. Но, пока ясно одно — денежные штрафы россиян не пугают. Особенно в тех случаях, если ты — жена бизнесмена.