Все попытки коллективного Запада унизить российских спортсменов запретом упоминать на Олимпиаде в Токио название страны, которую они представляют, и использовать государственные гимн и флаг, полностью провалились.
Об этом пишет китайское издание Sohu, отмечая, что российские спортсмены блестяще выступают на Олимпийских играх в Японии и удерживаются в верхней части медальной таблицы, а количество завоеванных ими наград вызывает у критиков с Запада жгучее раздражение.
За несколько лет до нынешней Олимпиады оппоненты Российской Федерации организовали допинговый скандал, обвинив страну в государственной системе использования допинга в спорте, напоминают китайские авторы. Это был сделано для того, чтобы отстранить российских спортсменов от участия в международных спортивных мероприятиях, а тех, кто все-таки будет допущен до состязаний, унизить, лишив возможности соревноваться и побеждать, представляя свое государства.
«Несмотря на это, олимпийские спортсмены России по-прежнему имеют блестящий послужной список и находятся на вершине общей медальной таблицы. Большое количество комментаторов и аналитиков, которые хотят видеть Россию отстающей, естественно, не в восторге от этого», — говорится в статье, перевод которой для русскоязычных читателей подготовило издание «ПолитРоссия».
При этом китайские авторы материала приводят цитаты из посвященных русским атлетам статей, опубликованных в западной прессе.
Так, например, издание New York Times, с возмущением сообщает, что на церемонии открытия Олимпийских Игр команда Олимпийского комитета России прошла по центральному стадиону японской столицы в спортивных костюмах в цветах российского триколора.
«Тошно видеть, как команда, которая не должна была быть здесь, уходит с серебряной медалью», — заявила американская гребчиха Меган Калмо в интервью изданию USA Today.
А британская газета Daily Mail вынесла в заголовок посвященной Олимпиаде статьи утверждение, что «русские не должны выигрывать так много».
Как отмечают авторы Sohu, все эти нападки западных журналистов на российских спортсменов допускаются, несмотря на то, что те успешно сдали точно такие же тесты на допинг, как и их соперники из других стран, и были признаны чистыми спортсменами.
Напомним, по итогам 14-го дня Олимпиады в Токио Россия находится на пятом месте в медальном зачете, имей 62 медали, из которых 17 золотых наград, 23 серебряных и 22 бронзовых.