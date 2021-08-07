Sohu: Запад возмущают успехи российских спортсменов на Олимпиаде в Японии

Все попытки коллективного Запада унизить российских спортсменов запретом упоминать на Олимпиаде в Токио название страны, которую они представляют, и использовать государственные гимн и флаг, полностью провалились.

Об этом пишет китайское издание Sohu, отмечая, что российские спортсмены блестяще выступают на Олимпийских играх в Японии и удерживаются в верхней части медальной таблицы, а количество завоеванных ими наград вызывает у критиков с Запада жгучее раздражение.

За несколько лет до нынешней Олимпиады оппоненты Российской Федерации организовали допинговый скандал, обвинив страну в государственной системе использования допинга в спорте, напоминают китайские авторы. Это был сделано для того, чтобы отстранить российских спортсменов от участия в международных спортивных мероприятиях, а тех, кто все-таки будет допущен до состязаний, унизить, лишив возможности соревноваться и побеждать, представляя свое государства.

«Несмотря на это, олимпийские спортсмены России по-прежнему имеют блестящий послужной список и находятся на вершине общей медальной таблицы. Большое количество комментаторов и аналитиков, которые хотят видеть Россию отстающей, естественно, не в восторге от этого», — говорится в статье, перевод которой для русскоязычных читателей подготовило издание «ПолитРоссия».

При этом китайские авторы материала приводят цитаты из посвященных русским атлетам статей, опубликованных в западной прессе.

Так, например, издание New York Times, с возмущением сообщает, что на церемонии открытия Олимпийских Игр команда Олимпийского комитета России прошла по центральному стадиону японской столицы в спортивных костюмах в цветах российского триколора.

«Тошно видеть, как команда, которая не должна была быть здесь, уходит с серебряной медалью», — заявила американская гребчиха Меган Калмо в интервью изданию USA Today.

А британская газета Daily Mail вынесла в заголовок посвященной Олимпиаде статьи утверждение, что «русские не должны выигрывать так много».

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Как отмечают авторы Sohu, все эти нападки западных журналистов на российских спортсменов допускаются, несмотря на то, что те успешно сдали точно такие же тесты на допинг, как и их соперники из других стран, и были признаны чистыми спортсменами.

Напомним, по итогам 14-го дня Олимпиады в Токио Россия находится на пятом месте в медальном зачете, имей 62 медали, из которых 17 золотых наград, 23 серебряных и 22 бронзовых.