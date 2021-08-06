Россия научилась справляться с ростом заболеваемости коронавирусом в два раза быстрее

Российские медики научились справляться с подъемом заболеваемости коронавирусом за четыре недели.

Осенью, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, у страны уходило около 2,5 месяца, чтобы справиться с подъемом числа заболеваний коронавирусом.

"Там, где все было сделано вовремя, весь процесс подъема занял не более четырех недель, это хороший результат. Это два инкубационных периода. Напомню, что прошлой весной это было гораздо больше", — заявила глава ведомства.

Отдельно Попова акцентировала внимание, что таких успехов в борьбе с коронавирусом можно добиться, если все меры будут предприняты своевременно. Кроме того, действия ответственных лиц должны быть правильными.

Что касается уровня коллективного иммунитета, то, по словам главы Роспотребнадзора, в России пока не достигнут показатель, при котором циркуляция вируса будет прекращена. Попова призвала достичь нужного результата в максимально короткие сроки, к 1 сентября.